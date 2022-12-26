Байрамов назвал неприемлемым предложение России

«Не секрет, что российская сторона предложила оставить вопрос в связи со «статусом Карабаха» на будущие годы, заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на сегодняшней пресс-конференции.

«Мы с первого дня заявили, что это предложение неприемлемо. Мы ведем переговоры по базовым принципам. Азербайджан делает шаги только в рамках своих национальных интересов», - подчеркнул глава МИД.