Бывший российский сенатор и его отец получили пожизненное

Бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, экс-советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова приговорили к пожизненному заключению по делу об убийстве двух человек и создании преступного сообщества.

Присяжные сочли доказанным, что Арашуков-младший организовал убийства зампредседателя молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, сделав это по поручению своего отца.

По версии обвинения, Арашуков-старший, с 1990-х руководивший различными подразделениями «Межрегионгаза», организовал преступное сообщество, которое занималось хищением газа. По оценкам правоохранителей, размер хищений составил более 4,4 млрд рублей.

Арашуковы в последнем слове заявили о своей невиновности и попросили суд о справедливости.

Рауф и Рауль Арашуковы находятся под арестом с 2019 года. Арашукова-младшего, который на тот момент занимал должность сенатора от Карачаево-Черкесии, задержали 30 января прямо на заседании Совета Федерации.

Позже в тот же день стало известно о задержании Арашукова-старшего. Вместе с ним под стражу был отправлен его племянник Руслан Арашуков (гендиректор компаний «Газпром газораспределение Астрахань» и «Газпром межрегионгаз Астрахань»), проходящий по тому же делу.