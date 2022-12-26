Эрдоган принял нового посла Израиля фото; видео

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня принял в своей резиденции в Анкаре посла Израиля в Турции Ирит Лиллиан, сообщает издание haber7.

Лилиан вручила Эрдогану верительные грамоты, говорится в сообщении.

17 августа этого года Турция и Израиль решили восстановить дипломатические отношения и назначить послов.

19 сентября Комитет по назначениям Министерства иностранных дел Израиля принял решение о назначении временного поверенного в делах посольства Ирит Лиллиан послом в Турции.