Эрдоган принял нового посла Израиля фото; видео
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня принял в своей резиденции в Анкаре посла Израиля в Турции Ирит Лиллиан, сообщает издание haber7.
Лилиан вручила Эрдогану верительные грамоты, говорится в сообщении.
17 августа этого года Турция и Израиль решили восстановить дипломатические отношения и назначить послов.
19 сентября Комитет по назначениям Министерства иностранных дел Израиля принял решение о назначении временного поверенного в делах посольства Ирит Лиллиан послом в Турции.