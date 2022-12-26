Байрамов: ЕС должен согласовать с Баку вопрос отправки миссии в Армению
Вопрос отправки Европейским союзом (ЕС) новой миссии в Армению на неделимитированной границе с Азербайджаном должен быть согласован с Баку, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел АР Джейхун Байрамов.
По его словам, в настоящее время продолжается планирование очередной миссии, и Азербайджан должен быть проинформирован о ее задачах, географии охвата.
«Да, она будет направлена в Армению, тем не менее, данный вопрос касается интересов Азербайджана», - сказал министр.
При этом он отметил, что Азербайджан пока так и не получил никакого отчета о предыдущей миссии ЕС.
Глава внешнеполитического ведомства особо подчеркнул, что в ЕС прекрасно осведомлены об открытой позиции Азербайджана по данному вопросу, поэтому должен происходить обмен информацией и процесс согласования с Баку.