Байрамов: ЕС должен согласовать с Баку вопрос отправки миссии в Армению

Вопрос отправки Европейским союзом (ЕС) новой миссии в Армению на неделимитированной границе с Азербайджаном должен быть согласован с Баку, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел АР Джейхун Байрамов.

По его словам, в настоящее время продолжается планирование очередной миссии, и Азербайджан должен быть проинформирован о ее задачах, географии охвата.

«Да, она будет направлена в Армению, тем не менее, данный вопрос касается интересов Азербайджана», - сказал министр.