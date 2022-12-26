Напомним, Шахана обвиняют в хищении около 9 миллионов манатов из бюджета компании. Турок подозревается в отмывании денег, а также во внесении заведомо ложных данных в официальную документацию.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, в ходе состоявшегося судебного заседания под председательством судьи Рахиба Салманова допросили свидетелей. Первым выступил один из учредителей Modern Construction Group Ойрат Тагиев - компания является партнером Thales. Ничего содержательного Тагиев не сообщил, отметив только, что лично знаком с Шаханом, однако о хищениях ничего не знает.

Аналогичные показания дал и бухгалтер Modern Construction Group Анар Идноев.

Позже защитник Мехмета Шахана просил суд принудительно доставить в суд свидетеля Арифа Гулиева: «Обвинение основано на показаниях этого лица. Гулиева дважды вызывали в суд, но он уклонялся без всякого объяснения причин. Потому просим привести его принудительно».

Другой адвокат, Рубаил Сафаров, подал ходатайство о переводе его подзащитного под домашний арест, добавив, что на попечении Шахана находится несовершеннолетний ребенок. Суд ходатайство не удовлетворил. Следующее заседание суда назначено на 12 января.

Согласно обвинительному акту, Мехмет Шахан отмывал деньги компании, заключая фиктивные договора на оказание услуг с различными компаниями. Общая сумма хищений оценивается в 8 миллионов 860 тысяч манатов. Сам подсудимый свою вину категорически отрицает и заявляет, что его подставили. По словам Шахана, за обвинениями в его адрес стоит армянское лобби. В мошеннических операциях он обвинил Пьера Матиу, который, по его словам, является другом президента Армении. Турок также утверждает, что в Европе у него украли телефон и ноутбук с доказательствами его невиновности.