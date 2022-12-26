Андрей Пионтковский уверен: Украина победит

По словам Пионтковского, этот вывод определяется двумя факторами. Первый - это беспрецедентная в современной военной истории мотивация, решимость и мужество украинских военных и украинского народа в целом.

Украина победит, полностью восстановив свою территориальную целостность не позднее весны 2023 года, уверен политолог и публицист Андрей Пионтковский. Его заявления приводит BBC.

Второй фактор - это то, что после многих лет умиротворения российского президента Запад наконец-то повзрослел и осознал масштабы исторического вызова, с которым столкнулся. Лучше всего это иллюстрирует недавнее заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга: "Цена, которую мы платим, выражается в деньгах. А цена, которую платят украинцы, - это кровь. Если авторитарные режимы увидят, что применение силы приносит плоды, мы все заплатим гораздо большую цену. И мир станет более опасным для всех".

Точное время неизбежной победы Украины будет определяться скоростью, с которой НАТО сможет поставить новый пакет военных штурмовых вооружений, который изменит расклад сил на поле боя, считает политолог.

"Я ожидаю, что в ближайшие месяцы (возможно, недели) ключевым пунктом кампании станет Мелитополь. Захватив Мелитополь, украинцы легко продвинутся к Азовскому морю, эффективно отрезав линии снабжения и связи с Крымом. Капитуляция России будет официально согласована на технических переговорах после сокрушительных украинских побед на поле боя. Державы-победительницы - Украина, Великобритания, США - сформируют новую архитектуру международной безопасности", - сказал с уверенностью Пионтковский.