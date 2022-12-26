МИД: Армения должна освободить 8 азербайджанских сел
Армения должна освободить 8 азербайджанских сел, находящихся под оккупацией, эти села должны быть возвращены Азербайджану, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
По его словам, азербайджанцы столетиями проживали в данных населенных пунктах.
Глава МИД отметил, что процесс делимитации границы между Азербайджаном и Арменией должен осуществляться путем переговоров, необходимо продвигаться шаг за шагом в данном направлении.
Байрамов призвал Армению прекратить провокации на границе. По его словам, это замедляет процесс делимитации.