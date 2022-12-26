Шафаг Гусейнли об успехах AMADA Итоги года
Азербайджанское национальное антидопинговое агентство (AMADA) подвело итоги года. В ходе мероприятия, состоявшегося в Бакинском развлекательном центре, глава Агентства Шафаг Гусейнли подробно рассказала об успехах и достижениях в 2022-м году, подчеркнув, что за шесть лет существования AMADA стала одной из ведущих национальных антидопинговых организаций.
По словам Ш.Гусейнли, в уходящем году AMADA взяла у спортсменов 1456 тестов, 770 из которых – в соревновательный период, а 686 – во внесоревновательный.
В 2022 году на допинге попались семь спортсменов. По два случая зафиксированы в боксе и тяжелой атлетике, по одному – в борьбе, каратэ и кикбоксинге.
Шафаг Гусейнли отметила, что в борьбе с допингом очень важно препятствовать его незаконному обороту и продаже. Для этого есть тесный контакт с правоохранительными органами.
В 2022 году было проведено 47 просвещающих семинаров, 10 вебинаров и еще 32 различных мероприятия, охвативших 4500 человек. В рамках сотрудничества с Министерством молодежи и спорта и Министерством науки и образования прошли просветительские мероприятия в Ярдымлы, Лерике, Джалилабаде, Масаллы, Лянкяране, Астаре, Гяндже, Шамкире, Товузе, Гёйгёле, Евлахе и Горанбое. В них участвовало более 1300 спортсменов, тренеров, врачей и учителей физкультуры.
Шафаг Гусейнли рассказала и о международных успехах AMADA. Она представляет Азербайджан в различных зарубежных комитетах и группах. По инициативе AMADA в рамках Совета Европы осуществляются несколько проектов. Уже завершился проект, касающийся обеспечения прав спортсменов. А проект о повышении уровня гендерного равенства пока продолжается, и создан Специальный комитет гендерного равенства.
Еще один успех AMADA – приглашение в июне этого года в «закрытый клуб» при iNADO (Институт национальных антидопинговых организаций), где собрались 15 лучших национальных антидопинговых агентств. Встреча проходила в швейцарской Лозанне.
Кроме того, Шафаг Гусейнли была назначена в состав Оценочной делегации, созданной для мониторинга по соблюдению Антидопинговой конвенции, проводимой Советом Европы совместно со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Она оценила соответствие Португалии.
Также Ш.Гусейнли возглавляла мониторинговую группу WADA по оценке антидопинговой программы Зимних Паралимпийских Игр 2022 года в Пекине.