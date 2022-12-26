Азербайджанское национальное антидопинговое агентство (AMADA) подвело итоги года. В ходе мероприятия, состоявшегося в Бакинском развлекательном центре, глава Агентства Шафаг Гусейнли подробно рассказала об успехах и достижениях в 2022-м году, подчеркнув, что за шесть лет существования AMADA стала одной из ведущих национальных антидопинговых организаций.

По словам Ш.Гусейнли, в уходящем году AMADA взяла у спортсменов 1456 тестов, 770 из которых – в соревновательный период, а 686 – во внесоревновательный.

В 2022 году на допинге попались семь спортсменов. По два случая зафиксированы в боксе и тяжелой атлетике, по одному – в борьбе, каратэ и кикбоксинге.

Шафаг Гусейнли отметила, что в борьбе с допингом очень важно препятствовать его незаконному обороту и продаже. Для этого есть тесный контакт с правоохранительными органами.

В 2022 году было проведено 47 просвещающих семинаров, 10 вебинаров и еще 32 различных мероприятия, охвативших 4500 человек. В рамках сотрудничества с Министерством молодежи и спорта и Министерством науки и образования прошли просветительские мероприятия в Ярдымлы, Лерике, Джалилабаде, Масаллы, Лянкяране, Астаре, Гяндже, Шамкире, Товузе, Гёйгёле, Евлахе и Горанбое. В них участвовало более 1300 спортсменов, тренеров, врачей и учителей физкультуры.