Грузия обещает Абхазии и Цхинвали миллиарды долларов, но при одном условии

«Я хочу сказать нашим абхазским и осетинским братьям и сестрам об упущенных возможностях», — сказал Гарибашвили.

Власти Грузии найдут 10 миллиардов долларов, чтобы вложить в Абхазию и Цхинвальский регион в случае объединения страны. Такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает «Новости-Грузия».

По словам премьера, политика Грузии «мирная, мы хотим залечить раны. И я говорю, что в случае объединения нашей страны мы можем инвестировать около 10 миллиардов в Абхазию, а также в Самачабло (Цхинвальский регион) в первые три года. Абхазия может стать вторым Монако, и это не преувеличение. А Сухуми — вторым Монте-Карло».

Гарибашвили отметил, что главным приоритетом грузинских властей является продолжение миролюбивой политики в отношении оккупированных регионов и реализация программ примирения. «Наша цель — улучшить социально-экономические условия населения, пострадавшего от конфликта, и примирить искусственно разделенные общества путем развития сотрудничества и укрепления доверия на основе общих интересов», — сказал он.

В качестве примера Гарибашвили привел тот факт, что в прошлом году в вузы Грузии были зачислены 230 студентов с оккупированных территорий, более 1300 человек получили медицинскую помощь.

«...Наша политика не будет пересмотрена, мы лишь хотим мирным путем урегулировать конфликт, преодолеть ту ужасную трагедию, чтобы мы все вместе жили в единой, сильной, европейской Грузии», — сказал Гарибашвили.