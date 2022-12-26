В Германии прокомментировали вопрос вступления Украины в ЕС

«Путь туда будет еще долгим и, конечно, иногда трудным, но мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину в процессе гармонизации ее правовой системы и стандартов со стандартами ЕС», - сказала Бербок.

По ее словам, «украинцы видят будущее в Европе, в Евросоюзе».

Путь Украины в Евросоюз будет долгим и нелегким, заявила в интервью румынскому телеканалу Digi 24 глава МИД Германии Анналена Бербок.

Глава МИД подчеркнула, что руководству ЕС тоже нужно подготовиться ко вступлению новых стран, ведь недостаточно просто «поднять флаги над зданием Совета в Брюсселе».

Бербок также подчеркнула, что ЕС должен быть способным принимать общие решения расширенным составом. Поэтому Германия поддерживает отказ от принципа единства принятия решений в ряде областей, при котором ЕС может принять общее решение, только если за него проголосуют все страны.

Напомним, 23 июня ЕС одобрил предоставление статуса кандидатов на вступление в союз Украине и Молдове.