В Баку оценили отношения с Тегераном

Между Азербайджаном и Ираном есть определенная напряженность, заявил на пресс-конференции 27 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

При этом он подчеркнул, что в последнее время есть и положительные результаты.

"Исполняются соглашения, достигнутые в экономической сфере. Если бы был задан вопрос, могли бы отношения между Ираном и Азербайджаном быть лучше в нынешней ситуации, ответ был бы да, конечно, могли бы", - сказал глава МИД.

Руководитель азербайджанского внешнеполитического ведомства также напомнил, что главным приоритетом внешней политики Азербайджана является развитие дружественного, взаимовыгодного сотрудничества с соседями. Баку никогда не был сторонником обострения этих отношений, добавил Байрамов.