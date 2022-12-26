Армяне направились к базе российских миротворцев и потребовали встречи с Волковым
Группа протестующих направилась из Ханкенди к аэропорту, где расположена база российских миротворцев, заявил один из участников акции Тигран Петросян.
По его словам, протестующие ранее провели переговоры с российскими миротворцами о ситуации на Лачинской дороге, но переговоры оказались безрезультатными.
Представители миротворческого контингента заявили о готовности встретиться с участниками акции протеста, сообщили армянские СМИ.
Армянские телеграм-каналы заявили, что генерал Волков согласился на встречу с протестующими. Однако Петросян опроверг эту информацию. По его словам, к протестующим вышел заместитель Волкова, который ранее уже вел переговоры с армянской стороной, однако с ним разговаривать на этот раз не захотели и потребовали Волкова. Полковник в свою очередь сообщил, что Волкова не могут найти.