Талибы пообещали решить вопрос женского образования

«К месяцу хамаль (21 марта - 20 апреля), даст Бог, будет принято решение о средних школах, начальных школах и университетах, которые будет соответствовать шариату и афганским традициям», - сказал Делавар.

Руководство Афганистана примет решение, касающееся образовательного процесса для девушек и девочек, в марте-апреле 2023 года, заявил министр по вопросам шахт и нефтяной промышленности во временном правительстве Афганистана Шахабуддин Делавар, сообщил телеканал Ariana News.

20 декабря канал Ariana News сообщил, что Министерство высшего образования талибов направило в вузы письмо, в котором уведомило, что на основании решения Кабинета министров занятия для девушек должны быть немедленно приостановлены до дальнейшего распоряжения.

В пятницу талибы, как передало агентство Aamaj News, ввели запрет на присутствие в университетах женщин, включая представительниц профессорско-преподавательского состава.

В субботу телеканал TOLO news сообщил, что Минэкономики талибов распорядилось, чтобы все национальные и международные НПО отстранили женщин от работы.

После захвата талибами власти в Афганистане в середине августа 2021 года, занятия в школах возобновились 19 сентября, однако к ним были допущены только мальчики и преподаватели-мужчины. В марте этого года талибы запретили девочкам средних и старших классов посещать занятия в школах.