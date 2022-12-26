В Грузии не ждут представителя Путина

Ряд источников распространил сообщения, что «личный посланник Путина» встретится с представителями правительства Грузии во время секретного однодневного визита. «Даже подготовка такого визита говорит о надежных отношениях между властями Грузии и России», — говорилось в сообщении.

Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что это «ерунда», а председатель парламента Шалва Папуашвили сказал, что это «типичная дезинформация».

За последнее время в России прозвучали несколько заявлений, адресованных руководству Грузии, напоминают «Новости-Грузия». Так, председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников похвалил официальный Тбилиси, назвав политику властей Грузии «ответственной в сложной ситуации, связанной, в том числе, с проведением спецоперации и санкций против нас». Представитель МИД РФ Денис Гончар заявлял, что двузначный прогноз экономического роста, которым гордится грузинское правительство, в последнее время достигнут именно за счет Росссии и ее граждан.