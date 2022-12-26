Бен Ходжес: кроме поражения России, другого исхода войны нет

По словам Ходжеса, слова которого приводит BBC, "зимой события будут развиваться медленнее, но украинские силы смогут лучше россиян справиться с ситуацией - благодаря зимнему оборудованию, поступающему из Великобритании, Канады и Германии".

Планировать парад победы в Киеве преждевременно, но преимущество сейчас на стороне Украины, нет сомнений, что они выиграют эту войну, возможно, уже в 2023 году, заявил Бен Ходжес, генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе.

К январю Украина сможет приступить к заключительной фазе кампании - освобождению Крыма, уверен Ходжес.

"История учит нас, что война - это испытание воли и логистики. Принимая во внимание решимость украинского народа и солдат, а также быстро улучшающуюся ситуацию с логистикой для Украины, я не вижу другого исхода, кроме поражения России", - говорит генерал-лейтенант в отставке.

Ходжес отмечает, что к такому выводу его отчасти подтолкнул вывод российских войск из Херсона. Во-первых, это психологическая победа для украинского народа, во-вторых, глубокий конфуз для Кремля, и в-третьих, украинские войска получили ключевое оперативное преимущество - все подступы к Крыму теперь находятся в пределах досягаемости украинских систем вооружения.

"Я считаю, что к концу 2023 года Крым будет полностью возвращен под контроль и суверенитет Украины, хотя, возможно, будет заключено какое-то соглашение, которое позволит России постепенно сворачивать свою военно-морскую базу в Севастополе... возможно, даже до окончания срока действия договора (примерно до 2025 года), существовавшего до незаконной аннексии Крыма Россией", - говорит с уверенностью Ходжес.