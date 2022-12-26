В России пенсионерки пытались поджечь военкомат

В подмосковном Подольске две пенсионерки попытались поджечь здание местного военкомата, сообщает Telegram-канал Baza.

Как утверждают авторы публикации, серьезный ущерб нанесен не был - в военкомате успело сгореть окно, однако дальше огонь не распространился.

Женщин 70 и 76 лет задержали на проспекте Ленина в Подольске, непосредственно у здания военкомата.

Причины произошедшего не уточняются. Минобороны России пока не комментировало эту информацию.

С начала войны РФ с Украиной по России прокатилась целая волна атак на военкоматы. Эксперты полагают, что, скорее всего, речь идет не об организованном подполье, а об одиночках.