Евродепутат: Если Саакашвили умрет, Грузия не вступит в Евросоюз
Вступление Грузии в Евросоюз прямым образом связано с делом Михаила Саакашвили, заявил депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский.
Sova News пишет, что таким образом член группы европейских консерваторов и реформаторов прокомментировал слова лидеров «Грузинской мечты» о неуместности проведения параллелей между Саакашвили и европейской перспективой страны.
«Параллели между делом Саакашвили и вступлением Грузии в Евросоюз имеют фундаментальное значение. Они неразделимы. Европарламент никогда не поддержит вступление Грузии в Евросоюз, если задержанный экс-президент умрет в тюрьме», — заявил Яцек-Вольский.