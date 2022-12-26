Bizon начал турнир FIFA23 КТО ПОБЕДИТ В ПОСЛЕДНЕМ СОРЕВНОВАНИИ ГОДА?
Сегодня при спонсорской поддержке BİZON стартовал чемпионат BİZON FIFA23, организованный Gaming League Azerbaijan.
Согласно календарю соревнований, сегодня проходит 1/64 финала, а завтра – 1/32 и 1/16 финала. 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут 29 декабря.
Игры принимает крупнейшая киберспортивная арена Кавказа Bizon Esport.
Отметим, что призовой фонд турнира BIZON FIFA23 составляет 1000 манат.
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