Международные эксперты расследуют эксплуатацию месторождений в Карабахе

Наряду с азербайджанскими специалистами к расследованиям, связанным с эксплуатацией природных месторождений в Карабахе, привлечены и международные эксперты. В настоящее время там ведутся расчеты, сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов на проведенной по итогам года пресс-конференции.

Отметив, что в этом направлении ведется работа, министр подчеркнул, что все факты являются частью межгосударственного иска, выдвинутого Азербайджаном против Армении.