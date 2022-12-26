Кремль ответил Западу

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение некоторыми странами потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты, сообщают российские СМИ.

Указом запрещены поставки нефти и нефтепродуктов из России тем, кто прописывает в контрактах потолок цен.

Также запрещены поставки нефти иностранным покупателям, если в контракте используется механизм фиксации предельной цены.

Поставки в страны, которые ввели потолок цен, будут возможны только на основании специального решения Путина.

В документе отмечается, что данные меры вводятся "в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций" и в целях защиты национальных интересов РФ.

Запрет на поставки нефти из РФ будет действовать с 1 февраля до 1 июля 2023 года, нефтепродуктов – с даты, которую определит правительство (но не ранее 1 февраля).

Мониторинг исполнения указа будет вести Минэнерго.