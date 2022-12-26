Российский генерал пошел против Пригожина и призвал поставить «Вагнер» на место

Комментируя обращение вагнеровцев с критикой в адрес главы Генштаба Валерия Герасимова, Соболев отметил, что военное руководство РФ видит недостатки и решает их. А ЧВК «Вагнер», по его мнению, давно нужно было поставить на место. Он напомнил, что по закону частные военные компании в России запрещены.

«Критика тех, кто организует боевые действия, неприемлема. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Пригожин хоть и не со стороны, но давайте будем честными и откровенными — у него частная военная компания, а это незаконно. Да, они на нашей стороне, мы закрываем глаза, но это, повторюсь, незаконно», — сказал Соболев.

По его словам, Минобороны видит все проблемы и решает их. «Давно нужно было ЧВК «Вагнер» поставить на место: не такую уж роль они играют в зоне спецоперации, чтобы диктовать свои условия. Ставить себя выше других неприемлемо», — добавил генерал-лейтенант.

Ранее в Сети распространился ролик, где российские военные, которые, предположительно, находятся на передовой линии фронта под Бахмутом, записали видеообращение к начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову. В нем они нецензурно требуют дать им снаряды. У одного из говорящих видна нашивка ЧВК «Вагнер». Некоторые российские СМИ заявили, что эта видеозапись – провокация «украинских националистов».