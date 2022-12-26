В Баку довольны отношениями с Евросоюзом

Евросоюз является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Азербайджана, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

По его словам, ЕС и Азербайджан связывает стратегическое сотрудничество. Глава МИД подчеркнул рост взаимодействия между Азербайджаном и ЕС в сфере транспорта, логистики и энергетики.

«В то же время продолжается работа над соглашением о сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном, которое регулирует всесторонние отношения. Уровень подготовки соглашения достаточно высок. Мы удовлетворены существующим уровнем сотрудничества», - отметил Байрамов.