Украине прогнозируют тяжелую зиму фото
США и союзники будут делать все для того, чтобы отремонтировать и защитить энергетическую инфраструктуру Украины, написал в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, Украину ожидает сложная зима.
«Мы будем с Украиной столько, сколько нужно. Впереди украинцев ждет тяжелая зима, и мы будем без устали работать с G7 и другими партнерами, чтобы отремонтировать, заменить и защитить энергетическую инфраструктуру Украины», - подчеркнул он.
We will stand with Ukraine for as long as it takes. A tough winter lies ahead for Ukrainians, and we will work tirelessly with the G7 and other partners to repair, replace, and defend Ukraine’s energy infrastructure. https://t.co/bdWMW31ux8— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 27, 2022