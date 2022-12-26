США и союзники будут делать все для того, чтобы отремонтировать и защитить энергетическую инфраструктуру Украины, написал в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, Украину ожидает сложная зима.

«Мы будем с Украиной столько, сколько нужно. Впереди украинцев ждет тяжелая зима, и мы будем без устали работать с G7 и другими партнерами, чтобы отремонтировать, заменить и защитить энергетическую инфраструктуру Украины», - подчеркнул он.