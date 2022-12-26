После указа Путина нефть стала расти

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,86%, достигнув $85,48 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:31 по бакинскому времени.

Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в феврале на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на 1,78% - до $80,978 за баррель.

Нефтяные котировки начали расти на новости о том, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен на нефть, заметили российские СМИ. Из опубликованного указа следует, что запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Запрет на поставки нефти действует с момента вступления указа в силу, то есть с 1 февраля 2023 года и до 1 июля 2023 года, на поставки нефтепродуктов — с даты, которую определит российское правительство.