Кремль признал негативное влияние санкций на экономику
В Кремле впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину признали, что западные санкции сказываются на экономике, отмечает 9 канал Израиль. В частности, в России возникли проблемы с экспортом нефти из-за "потолка цен", заявил 26 декабря вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ТАСС.
По его словам, у России возникли проблемы со страхованием судов, которые используются для экспорта нефти. Проблемы из-за санкций связаны с невозможностью в полном объеме компенсировать потерю страховых услуг. Кроме того, как отметил российский чиновник, страна не может запустить свой механизм страхования танкеров для замены западных страховок.
Кроме того, Новак уклонился от ответа на уточняющий вопрос о доли российских компаний на рынке страхования экспорта нефти по морю.
Отвечая на вопрос о возможных ограничениях в отношении российских нефтепродуктов, которые западные страны намерены ввести с февраля 2023 года, Новак заявил, что "Россия в таком случае может в ответ нарастить экспорт нефти".
С 5 декабря 2022 года действует нефтяное эмбарго на поставки российской нефти в Европу. Цену на нефть из РФ ограничили пределом в $60 за баррель. Полностью отказались от морских поставок российской нефти Польша, Германия, Швеция, Великобритания, Франция, Финляндия, Румыния и Литва. Италия сократила закупки втрое. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.