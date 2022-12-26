Кремль признал негативное влияние санкций на экономику

В Кремле впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину признали, что западные санкции сказываются на экономике, отмечает 9 канал Израиль. В частности, в России возникли проблемы с экспортом нефти из-за "потолка цен", заявил 26 декабря вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ТАСС.

По его словам, у России возникли проблемы со страхованием судов, которые используются для экспорта нефти. Проблемы из-за санкций связаны с невозможностью в полном объеме компенсировать потерю страховых услуг. Кроме того, как отметил российский чиновник, страна не может запустить свой механизм страхования танкеров для замены западных страховок.