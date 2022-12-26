В Генштабе Украины сообщили о серьезных проблемах россиян

В Луганской области зафиксировано увеличение случаев дезертирства российских военнослужащих и оставление ими боевых позиций из-за того, что потери России в войне с Украиной значительные, говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины на вечер вторника, 27 декабря.

В Генштабе утверждают, что для удержания контроля над ситуацией российское военное руководство увеличило количество патрулей для задержания и возвращения дезертиров в подразделения.

"В связи со значительными потерями личного состава в Луганской области отмечается увеличение случаев дезертирства российских военнослужащих и оставления ими боевых позиций", - рассказали в Генштабе.