В России не верят в возврат заблокированных активов банков

Банк России считает крайне низкими перспективы возврата заблокированных активов российских банков, говорится в докладе, опубликованном на официальном сайте Банка России.

"В результате санкций часть активов российских банков оказалась полностью заблокированной. В основном это коснулось требований к контрагентам из недружественных стран и платежей по облигациям, которые зависли в Euroclear/Clearstream. У ряда банков также были заблокированы средства в Национальном расчетном депозитарии после введения в отношении него санкций.

Перспективы возврата этих активов представляются крайне низкими, несмотря на то, что с юридической точки зрения они пока не конфискованы", - указывается в документе.