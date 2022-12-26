В России не верят в возврат заблокированных активов банков
Банк России считает крайне низкими перспективы возврата заблокированных активов российских банков, говорится в докладе, опубликованном на официальном сайте Банка России.
"В результате санкций часть активов российских банков оказалась полностью заблокированной. В основном это коснулось требований к контрагентам из недружественных стран и платежей по облигациям, которые зависли в Euroclear/Clearstream. У ряда банков также были заблокированы средства в Национальном расчетном депозитарии после введения в отношении него санкций.
Перспективы возврата этих активов представляются крайне низкими, несмотря на то, что с юридической точки зрения они пока не конфискованы", - указывается в документе.
В Центробанке отметили, что "пока в регулировании не предусмотрены особые подходы в отношении заблокированных активов, так как эта проблема в подобных масштабах является новой для банков".
Для решения проблемы ЦБ предлагает предоставить банкам рассрочку на 10 лет (по 31 декабря 2032 года) по созданию резервов на возможные потери по полностью заблокированным активам. При оценке кредитного риска в отношении заблокированных активов в 2023 году банки смогут не учитывать фактор их блокирования, обусловленного действием мер ограничительного характера.
Далее резервы должны быть равны или выше минимального уровня по графику рассрочки. При этом не допускается распускать резервы, сформированные до 1 февраля 2022 года.