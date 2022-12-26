В МЧС наградили победителей творческого конкурса

В Академии Министерства по чрезвычайным ситуациям состоялась церемония награждения победителей 10-го Республиканского детского творческого конкурса «Чрезвычайные ситуации глазами детей», организованного совместно МЧС и Министерством науки и образования, при поддержке профсоюза работников МЧС.

Цель конкурса – привлечение внимания общественности к проблемам, связанным с чрезвычайными ситуациями, привитие школьникам культуры безопасной жизнедеятельности, воспитание их в духе патриотизма, а также выявление и поддержка талантливых детей, рассказали в пресс-службе ведомства.

В мероприятии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, замминистра науки и образования Идрис Исаев, замминистра молодежи и спорта Индира Гаджиева, глава исполнительной власти Сураханского района Азиз Азизов, руководители соответствующих структур Министерства иностранных дел дел, представители общественности и родители детей.

Конкурс, в котором приняли участие учащиеся общеобразовательных школ всех городов и районов Азербайджана, стартовал 10 октября. Оргкомитету были представлены 503 рисунка, 95 плакатов, 397 поделок, 131 модель пожарно-спасательной техники и 101 мягкая игрушка. Представленные на конкурс работы оценивало жюри, состоящее из представителей МЧС, Миннауки и образования, Союза художников и Академии художеств. Первое место заняли 33 человека, второе – 31 человек, третье – 47 человек. Мотивационный приз получили 57 человек.