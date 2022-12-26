Обвалились цены на газ в Европе

В ходе торгов 27 декабря во второй половине дня цены на газ в Европе падали почти до 850 долларов за тысячу кубометров, что произошло впервые с 22 февраля. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость газовых фьючерсов с поставкой в январе в нижней точке достигала 852 долларов за тысячу кубометров, обвалившись более чем на шесть процентов. Впоследствии цены отыграли падение, скорректировавшись до 896 долларов за тысячу кубометров. Газ дешевеет, начиная с 7 декабря.

Несмотря на существенное сокращение поставок из России, стоимость топлива уже ниже, чем год назад в те же сроки. В конце декабря 2021 года газ торговался в районе тысячи долларов за тысячу кубометров.