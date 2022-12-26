Премьер Венгрии нашел виновного в затягивании войны в Украине

Пока Соединенные Штаты поддерживают Украину и предоставляют оружие, война будет продолжаться и затягиваться, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью венгерским СМИ.

Орбан считает 2022 год самым сложным за последние 30 лет. Рост цен на энергоносители плохо влияет на экономику Венгрии. Страна также столкнулась с опасностью быть втянутой в войну в Украине.

По мнению премьера Венгрии, сначала нужно прекратить боевые действия, затем приступать к мирным переговорам. При этом лидер Венгрии считает, что в затягивании боевых действий виноват Вашингтон. "Украина может продолжать воевать только до тех пор, пока США поддерживают их деньгами и оружием. Если американцы захотят мира, то мир будет", – считает он.