В Болгарии недовольны Россией: вызвали посла

МИД Болгарии вызвал российского посла Элеонору Митрофанову. Об этом представители болгарского внешнеполитического ведомства сообщили в эфире болгарского телеканала БНТ.

Сообщается, что поводом для демарша стало объявление Россией в розыск болгарского журналиста Христо Грозева, работавшего в издании Bellingcat.

Митрофанова предположила, что причиной ее вызова также может быть вопрос изучения болгарского языка в новых регионах России.

26 декабря МВД России объявило Грозева в розыск в рамках уголовного дела. При этом не уточнялось, по какой именно статье против журналиста возбудили дело. Позже стало известно, что против Грозева возбудили уголовное дело за фейки о российской армии.