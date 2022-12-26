Россияне обстреляли роддом в Херсоне фото
Вечером 27 декабря россияне снова обстреляли Херсон, разрушили родительное отделение местной больницы, написал в Telegram-канале заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
«Обстреляли место, где сегодня родились два ребенка. До атаки врачи успели завершить кесарево сечение. В заведении находятся пять женщин после родов», - отметил Тимошенко.
По его словам, пострадавших в результате обстрела нет – и медики, и пациенты находились в укрытии.