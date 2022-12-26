Суд арестовал $1 млрд богатейшей женщины Африки и уроженки Баку

Верховный суд Анголы постановил арестовать активы на $1 млрд у Изабель душ Сантуш, старшей дочери бывшего ангольского президента Жозе Эдуарду душ Сантуша, которая подозревается в финансовых преступлениях. Об этом сообщил Jornal de Angola.

Суд отметил, что этот шаг предпринят на основе Конвенции ООН по борьбе с коррупцией, передает издание. Арестованы принадлежащие Изабель душ Сантуш пакеты акций в десятках компаний, в том числе зарубежных. Подчеркнуто, что меры имеют превентивный характер.

Арест активов Изабель душ Сантуш не первый. В декабре 2019 года суд провинции Луанда по запросу Национальной службы по возвращению активов арестовал личные банковские счета душ Сантуш и принадлежащие ей компании. Одновременно были арестованы и активы ее супруга – конголезского бизнесмена Синдика Доколо. Принадлежащие Изабель душ Сантуш активы были заморожены как на территории Анголы, так и Португалии. Сейчас арестованы пакеты акций, различных компаний, которыми владеет дочь бывшего президента Анголы.

По данным генпрокуратуры Анголы, в результате сделок с участием Изабель душ Сантуш, которая в 2016–2017 годах занимала пост главы крупнейшей ангольской государственной нефтяной компании Sonangol, страна потеряла $1,36 млрд. Сама душ Сантуш в конце 2017 года покинула Анголу.

Изабель душ Сантуш родилась в Баку в 1973 году в семье будущего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, который учился в столице Азербайджана, и его первой жены Татьяны. Изабель сохраняет наряду с ангольским и российское гражданство. Журнал Forbes сообщил в 2020 году, что ее личное состояние достигает $2,2 млрд. Южноафриканская радиостанция SABC называет ее самой богатой женщиной современной Африки. Душ Сантуш находился на посту президента Анголы 38 лет – с 1979 по 2017 год. Он умер Испании в больнице Барселоны в июле 2022 года.