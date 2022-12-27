Турция перестала выдавать ВНЖ россиянам

Россиянам в Турции перестали выдавать туристический вид на жительство. С 26 декабря в разных районах Турции россияне, подавшие заявку или документы на оформление так называемого туристического вида на жительство, дающего право находиться в стране не менее года, столкнулись с проблемами, пишет Moscow Times.

Тем, кто должен был подавать документы и проходить собеседование в Управлении по делам иностранцев (ГЕЧ), отменяют встречу, а те, кто пришел за ВНЖ, получают отказ.

Многие россияне выбирали для релокации Турцию именно из-за простоты получения туристического ВНЖ: для него фактически были необходимы только подтверждение дохода и нотариально заверенный договор долгосрочной – от полугода – аренды жилья.

Что с другими видами ВНЖ для россиян, например, для владельцев недвижимости, пока непонятно, сотрудники ГЕЧ не могут сказать ничего определенного.

Без визы россияне могут проводить в Турции безвыездно по 60 дней в полугодии и 90 дней – с выездом. Потом необходимо уехать на 90 дней, и можно начинать цикл сначала.