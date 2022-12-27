Алиев наградил сотрудников ASAN

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте АР, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно документу, Мехтиев Ульви Рамиз оглу награжден орденом «За службу Отечеству» 3-й степени, Азадалиев Эльвин Сарвар оглу, Байрамов Сабухи Микаил оглу, Акберов Адиль Садреддин оглу, Гусейнов Эльвин Акиф оглу и Мамедов Эльшан Рамиз оглу – медалью «За отличие на государственной службе».

Награды присуждены сотрудникам Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте по случаю Дня профессионального праздника работников ASAN xidmət и 10-й годовщины начала деятельности первого центра ASAN xidmət за плодотворную деятельность в усовершенствовании государственных услуг.

Кроме того, за плодотворную деятельность в области журналистики Эмину Габиль оглу Мусави присвоено почетное звание «Заслуженный журналист».