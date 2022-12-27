На границе Грузии и Армении многокилометровые пробки

Движение на 36-километровой дороге, ведущей от грузинского города Марнеули в области Квемо-Картли до грузино-армянского пограничного КПП «Садахло-Баграташен», заблокировано почти неделю, сообщают армянские СМИ.

На дороге наблюдается скопление грузовиков, многокилометровые очереди, которые вызвали проблемы с движением транспорта.

В Министерстве финансов Грузии сообщили Aliq Media, что на таможенном пункте «Садахло-Баграташен» как с грузинской, так и с армянской стороны все процедуры выполняются надлежащим образом.

«Скопления грузовиков, вероятно, связаны с предпраздничным ажиотажем, проблем с пропускной способностью нет», - заверили в Минфине.