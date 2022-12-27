Семью известного футболиста-азербайджанца не выпустили из Ирана

Семью знаменитого иранского футболиста азербайджанского происхождения Али Даеи не выпустили из страны. Об этом пишут иранские СМИ.

Бывший полузащитник сборной ИРИ рассказал, что его жена и дочь собирались присоединиться к нему в отпуске в Дубае, однако самолет был перенаправлен, чтобы не выпустить их из страны. Воздушное судно приземлилось на острове в Персидском заливе, а семью Даеи сняли с рейса без объяснения причин.

Али Даеи является вторым бомбардиром в истории сборных. В 2021 году его обошел португалец Криштиану Роналду, забивший на данный момент 118 голов. Ранее в этом году Даеи поддержал массовые протесты в Иране, которые охватили всю страну после гибели Махсы Амини.