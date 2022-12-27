На фоне бушующего ковида Китай открывает границы

Жители Китая начали активно покупать авиабилеты и международные путевки после того, как власти страны значительно ослабили ограничения на путешествия в этой стране, где продолжается эпидемия коронавируса.

BBС в своем репортаже пишет, что с 8 января Китай отменит карантин для приезжающих в страну. Это одна из самых значительных перемен в политике страны по борьбе с коронавирусом. После почти трех лет закрытых границ в Китай смогут приехать люди, у которых есть рабочая или учебная виза, а также те, кто хочет навестить семью.

Поездки за границу для граждан Китая также станут проще, заявили во вторник китайские власти. Кроме того, сняты ограничения на количество международных авиарейсов.

Вслед за этими объявлениями китайцы начали активно бронировать поездки за границу – туристические сайты и авиакомпании сообщают о резком всплеске трафика.

После недавнего снятия многочисленных карантинных ограничений ковид начал быстро распространяться в Китае. Сообщается о переполненных больницах, лекарств не хватает, пожилые люди часто умирают от этой инфекции. Ежедневное количество случаев заболевания и смертей в настоящее время неизвестны, поскольку официальные власти КНР прекратили публиковать эти данные. Британская компания Airfinity, занимающаяся сбором и анализом медицинских данных, подсчитала, что в Китае ежедневно регистрируется более миллиона случаев заражения и 5 тыс. смертей.