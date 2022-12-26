Армению напрямую не принуждают к вступлению в Союзное государство, заявил армянским СМИ депутат парламента от фракции "Гражданский договор", председатель депутатской комиссии по вопросам обороны и нацбезопасности Андраник Кочарян.

По его словам, программа союза России, Армении и Беларуси существовала еще в 90-е годы, с этой целью была создана координационная группа, собирались подписи. Эта идея дошла до наших дней, и сейчас Россия, находясь на пути создания союзного государства с Беларусью, хотела бы видеть в этом союзе как можно больше стран, добавил Кочарян.

На вопрос, оказывается ли на Армению давление, Кочарян ответил: "О прямом принуждении говорить не могу, но могу сказать, что заметны такие желания и цели".