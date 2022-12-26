Последние дни в жизни заместителя секретаря Совета безопасности России, бывшего президента и экс-премьера страны были насыщенными. Владимир Путин назначил Дмитрия Медведева своим заместителем во главе военно-промышленной комиссии. В условиях войны это очень высокая и влиятельная должность, ведь она позволяет распределять огромные средства, выделяемые из бюджета на работу предприятий военно-промышленного комплекса и перспективные военно-технические разработки.

Казалось бы, новые обязанности не оставляют свободного времени большому человеку, но Медведев умудрился написать в «Российскую газету» огромную статью, подводящую итоги 2022 года, и не оставил любимого занятия – публикации скандальных текстов на своем телеграм-канале. Логично переходя от итогов года к прогнозам, он обрисовал свое видение того, что произойдет в 2023 году. И все вместе, итоги, прогнозы и высокое назначение, производят неизгладимое впечатление.

Опус в «Российской газете» называется «Наши люди, наша земля, наша правда», и в очередной раз рассказывает о том, что Россия приложит все усилия, чтобы покончить с «фашистским режимом» в Киеве. При этом, уверен Медведев, «на годы, может, на десятилетия можно забыть о нормальных отношениях с Западом, потому что «говорить на Западе не с кем, не о чем и незачем». Ведь нынешние политические силы Запада – «истинные наследники дела Национал-социалистической партии Германии».

«Хамские санкции» не смогут разрушить русский мир, а пойти до конца Западу не дадут ядерные силы России. Бегство из страны людей, которые не приняли войну, Дмитрий Медведев назвал «уходом пены», а на самом деле якобы в 2022 году российское общество необыкновенным образом сплотилось. «Враги России будут повержены, будущее за нами!» – с победным пафосом завершает он свою статью.

Требования к газетным текстам очевидным образом сковывают творчество незаурядного автора, но вот в социальной сети его талант расцветает ярким цветом. На ТГ-канале Медведев обещает в 2023 году цены на нефть в 150 долларов; возвращение Великобритании в Евросоюз, после чего последует распад ЕС и отмена евро.