Дмитрий Медведев обещает развал Америки и возрождение германского Рейха война миров
Последние дни в жизни заместителя секретаря Совета безопасности России, бывшего президента и экс-премьера страны были насыщенными. Владимир Путин назначил Дмитрия Медведева своим заместителем во главе военно-промышленной комиссии. В условиях войны это очень высокая и влиятельная должность, ведь она позволяет распределять огромные средства, выделяемые из бюджета на работу предприятий военно-промышленного комплекса и перспективные военно-технические разработки.
Казалось бы, новые обязанности не оставляют свободного времени большому человеку, но Медведев умудрился написать в «Российскую газету» огромную статью, подводящую итоги 2022 года, и не оставил любимого занятия – публикации скандальных текстов на своем телеграм-канале. Логично переходя от итогов года к прогнозам, он обрисовал свое видение того, что произойдет в 2023 году. И все вместе, итоги, прогнозы и высокое назначение, производят неизгладимое впечатление.
Опус в «Российской газете» называется «Наши люди, наша земля, наша правда», и в очередной раз рассказывает о том, что Россия приложит все усилия, чтобы покончить с «фашистским режимом» в Киеве. При этом, уверен Медведев, «на годы, может, на десятилетия можно забыть о нормальных отношениях с Западом, потому что «говорить на Западе не с кем, не о чем и незачем». Ведь нынешние политические силы Запада – «истинные наследники дела Национал-социалистической партии Германии».
«Хамские санкции» не смогут разрушить русский мир, а пойти до конца Западу не дадут ядерные силы России. Бегство из страны людей, которые не приняли войну, Дмитрий Медведев назвал «уходом пены», а на самом деле якобы в 2022 году российское общество необыкновенным образом сплотилось. «Враги России будут повержены, будущее за нами!» – с победным пафосом завершает он свою статью.
Требования к газетным текстам очевидным образом сковывают творчество незаурядного автора, но вот в социальной сети его талант расцветает ярким цветом. На ТГ-канале Медведев обещает в 2023 году цены на нефть в 150 долларов; возвращение Великобритании в Евросоюз, после чего последует распад ЕС и отмена евро.
Последует захват Польшей и Венгрией западных областей Украины; на базе Германии и примкнувших сателлитов, включая Польшу и Киевскую республику, вырастет Четвертый рейх, и между ним и Францией вспыхнет война. Северная Ирландия отделится от Великобритании.
Всеобщее веселье не обойдет и Соединенные Штаты, где начнется гражданская война, Техас и Калифорния выйдут из состава США, на президентских выборах победит Илон Маск, МВФ и Всемирный банк потерпят крах, и все откажутся от доллара как мировой валюты.
Не нужно быть экспертом в международных делах, чтобы понять, что представления одного из высших должностных лиц России носят характер тяжелого бреда. Одно время многим казалось, что Дмитрий Анатольевич растерял былое влияние и разухабистыми заявлениями напоминает о своем существовании. Кроме того, его либеральные увлечения прошлых лет будто бы заставляли его нынче быть патриотичнее самых бешеных патриотов в знак искупления и для снятия возможных подозрений в нелояльности. Но сейчас уже ясно, что Кремль поручает ему важные направления работы, и, выходит, бредит лицо, принимающее ответственные государственные решения, со всеми вытекающими последствиями для этого государства.
Если чем и поразил 2022 год, так это качеством государственного управления в Российской Федерации. Российская власть нанесла по своей стране и ее будущему удары такой мощи, на которые не был способен никакой враг. Хотите понять, каким будет 2023 год для России, читайте Дмитрия Медведева. Лучшее свидетельство обреченности…