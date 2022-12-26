Зеленский надеется на будущий год
Следующий год должен стать решающим в войне против России, заявил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.
По его словам, руководство страны понимает все риски, и какие результаты необходимо продемонстрировать.
"Продолжаем готовить силы обороны и безопасности Украины к следующему году. Это должен быть решающий год. Понимаем, какие риски зимой, понимаем, что должны сделать весной, а значит, понимаем, какие результаты должен продемонстрировать весь сектор обороны и безопасности", - отметил Зеленский.