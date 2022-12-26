Еще с советских времен сложился стандарт новогоднего меню среднестатистической азербайджанской семьи, состоящей из четырех человек. В основном, блюда праздничного стола состоят из закусок, двух-трех видов салатов, двух горячих блюд, десерта, фруктов, а также алкогольных и безалкогольных напитков.

В канун Нового года haqqin.az традиционно подсчитывает, во сколько обойдется для бакинских семей праздничный стол, если исходить из цен на продукты питания в супермаркетах и на рынках столицы.

Если ориентироваться на цены потребительского рынка, то ингредиенты для таких классических блюд меню Нового года, как «Столичный салат», винегрет и селедка под шубой (250 граммов на человека), обойдутся, примерно, в 55-60 манатов. В расчет берется 700-граммовая банка майонеза (6 манатов) 2 пакета сметаны (9,40), банка зеленого горошка (3,5-4), банка сладкой кукурузы (3,5-5,5) картофель, яйца, куриное филе, свекла, консервированная фасоль, сельди, маринованные огурцы и пр.

За ассорти колбас и сыров, мясные копчености, соленья, а также свежие зелень, огурцы и помидоры придется заплатить еще 55-60 манатов.

Из горячих блюд остановимся, в первую очередь, на всеми любимом плове. Килограмм телятины или баранины обойдется нам в 17-18 манатов. Ну, а если добавить к мясу рис, четыре вида сухофруктов, масло, пряности и прочие ингредиенты, то праздничный плов обойдется нам в 48-50 манатов, а рыба в качество второго горячего – еще в 14-15 манатов. Таким образом, для средней бакинской семьи два горячих блюда будут стоить где-то 65-70 манатов.

Ну и, естественно, дессерт – какой же без него Новый год?! На столе просто не могут не быть торт, грецкие орехи, фундук, фисташки, изюм, фрукты и конфеты, а значит, надо приплюсовать к расходам еще, как минимум, 55 манатов.

Наиболее «облеченная» часть праздничного меню это напитки – шампанское, как незаменимый атрибут новогоднего застолья, прохладительные напитки, минеральная вода, соки… Итого – 20-25 манатов.

Подводят итоговую черту под праздничной калькуляцией, сообщаем, что Новогодний стол 2022 года обойдется среднестатистической бакинской семье из четверых человек примерно в 270 манатов.

Для сравнения напомним, что в 2021 году эта цифра составляла 235 манатов.

По итогам 11 месяцев текущего года общий уровень инфляции в Азербайджане составил почти 14 процентов, а конкретно на продукты питания – до 20 процентов.

С наступающим Новым годом!