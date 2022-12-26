После взрывов Россия прячет свои ракетоносцы

Взрыв на авиабазе в Энгельсе Саратовской области РФ заставил россиян увести как можно дальше свою стратегическую авиацию. Это значительно усложнит России нанесение ракетных ударов по энергообъектам Украины. Об этом пишет The New York Times.

"Пока украинские дальнобойные удары по аэродромам в сердце России, вдоль реки Волги, не нанесли значительного ущерба… Но атаки, которые остаются достаточно чувствительными, чтобы украинское правительство не признавало их публично, вынудили Россию переместить самолеты, что потенциально усложнило кампанию Москвы по нанесению ударов крылатыми ракетами по энергосистеме Украины. Поскольку некоторые крылатые ракеты запускаются с бомбардировщиков, летающих с аэродромов, пострадавших в результате обстрелов, удары потенциально могут уничтожить ракеты на земле на российских аэродромах до того, как они смогут быть развернуты", – пишет американское издание.

В то же время украинские источники, в частности расследовательский проект "Монитор" утверждает, что днем в понедельник, 26 декабря, с базы в Энгельсе в небо поднялись как минимум 6 самолетов РФ и направились на дальневосточную базу "Украинка" в Серышевском районе Амурской области.

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, в Энгельсе еще "остается определенное количество самолетов, но многие из них уже передислоцированы на различные аэродромы", которые могут их принимать, содержать, обслуживать.

В ночь на 26 декабря в российском городе Энгельс Саратовской области в районе военного аэродрома была объявлена воздушная тревога и раздались взрывы. Минобороны РФ сообщило о сбитом "на малой высоте" украинском беспилотнике, в результате падения которого погибло трое военных. Из отчета следует, что базирующиеся на аэродроме самолеты повреждения не получили.