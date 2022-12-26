Пригожин о скандале вокруг начальника Генштаба России и «украинских националистах»

Российский бизнесмен Евгений Пригожин накануне прокомментировал распространившийся в Сети ролик, где наемники ЧВК «Вагнер», участвующие в штурме украинского Бахмута, выступили с оскорбительным обращением в адрес главы российского Генштаба, обвинив его в недостаточных поставках боеприпасов на передовую.

«Я хорошо владею обстановкой и не считаю необходимым комментировать для СМИ данную информацию», - передала слова Пригожина его пресс-служба через несколько часов после публикации обращения.

Но позже Пригожин опроверг версии, согласно которым за записью ролика могут стоять «украинские националисты», и опубликовал в связанных с ним каналах следующее голосовое сообщение: «Специально чтобы ответить на ваш вопрос, заехал к ребятам в землянки. Вы видели сейчас кого-нибудь из украинских националистов? И я не видел. Наша главная задача и их тоже – идти и брать Бахмут... Что касается проблем, которые, к сожалению, возникают на каждом шагу, надеюсь, что мы их решим. Будем решать. И заставим решить. Националистов на том нашумевшем видео нет».

Ранее некоторые российские СМИ, в частности «Военное обозрение», заявили, что эта видеозапись – провокация «украинских националистов».