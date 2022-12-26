В России подорожают водка, бренди и коньяк

В России с 1 января 2023 года повысят минимальные цены на водку, бренди и коньяк, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на приказ Министерства финансов РФ.

Минимальная розничная цена водки составит 281 рубль за 0,5 литра, бренди – 375 рублей, коньяка – 517 рублей за 0,5 литра.

Для сравнения: в настоящее время минимальная розничная цена водки составляет 261 рубль за 0,5 литра, бренди – 348 рублей, коньяка – 480 рублей.

Минимальная отпускная цена на бренди повышается с 270 до 289 рублей за 0,5 литра, оптовая – с 284 до 304 рублей, на коньяк – соответственно отпускная с 371 до 397 рублей, оптовая – с 391 до 419 рублей.

Минимальная отпускная цена на водку у производителей с 2023 года будет 229 рублей (214 рублей в настоящее время), оптовая – 238 рублей (222 рубля) за 0,5 литра.

Приказ будет действовать по 31 декабря 2026 года.

Минимальные цены на водку в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с теневым производством. С 2011 года введены минимальные цены на коньяк, с 2016 года – на шампанское.