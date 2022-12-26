В Европе признали: нормальные отношения с «нынешней Россией» невозможны

У Европы не может быть «нормальных отношений» с Россией, которая развязала войну в Украине, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью румынскому изданию Digi24.

«Мы должны четко понимать: с этой Россией не может быть нормальных отношений. Как и многие россияне, мы хотим мирной и демократической России, не представляющей угрозы для своих соседей. Но мы не питаем иллюзий – сейчас мы живем в другой реальности», - сказала Бербок.

По ее мнению, Евросоюз должен укреплять свою систему безопасности и продолжать вводить санкции против России, пока не завершится война. Бербок отметила, что Украина защищает не только себя, но и «свободу Европы», поэтому ЕС будет «с ней столько, сколько нужно», оказывая военную, гуманитарную и финансовую помощь.

В то же время президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что вторжение в Украину привело к «эпохальному разрыву» отношений с Россией, и теперь Берлин живет, опасаясь, что пожар войны охватит всю Европу. «Когда мы смотрим на сегодняшнюю Россию, в ней нет места старым мечтам. Сегодня наши страны противостоят друг другу», - подчеркнул немецкий политик.