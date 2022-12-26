ВОЗ предупреждает об опасной бактерии

"Вполне вероятно, что этот продукт мог быть распределен и в другие страны через неофициальные рынки. Таким образом, важно выявить и изъять этот зараженный продукт из обращения, чтобы предотвратить нанесение вреда пациентам", - подчеркнули в ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны к тщательной проверке качества медикаментов в связи с обнаружением в Йемене и Ливане в партии лекарства Methotrex (метотрексат), применяемого при лечении рака, синегнойной палочки - опасной бактерии, способной привести к смерти пациента, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный бюллетень ВОЗ.

По данным организации, препарат Methotrex из партии MTI2101BAQ, дозированный по 50 мг, изначально был предназначен "исключительно для индийского рынка". В Йемен и Ливан это лекарство было завезено "вне регулируемой цепочки поставок". В этой связи его производитель, компания SELON Laboratories Pvt Ltd, "не может гарантировать безопасность продукта". После сообщений из педиатрических лечебниц в Йемене и Ливане о нанесенном препаратом пациентам вреде в обеих странах было проведено микробиологическое тестирование, которое выявило наличие синегнойной палочки, что "указывает на заражение продукта", констатировали в ВОЗ.

Синегнойная палочка обитает в воде и почве, является возбудителем внутрибольничных инфекций у человека. Лечение затруднено ввиду ее высокой устойчивости к антибиотикам. Заражение синегнойной палочкой "может привести к смерти", применение зараженного лекарства "представляет серьезный риск для пациентов", предупредили в ВОЗ.

Метотрексат оказывает иммуносупрессивное действие. Применяется при лечении онкологических и аутоиммунных заболеваний.

ВОЗ призвала "усилить наблюдение и тщательно осуществлять контроль за цепочками поставок из стран и регионов", в которые мог попасть зараженный метотрексат. Кроме того, она посоветовала усилить наблюдение за неофициальными и нерегулируемыми рынками.

"Компетентным властям рекомендуется немедленно информировать ВОЗ, если этот продукт обнаружен на их рынке", - отмечается в информационном бюллетене.