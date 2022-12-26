В Украине воры в законе попытались поднять голову, но...

Отмечено, что воры в законе, находясь в статусе подозреваемых по делу о распространении преступного воздействия, для разрешения конфликтов и координации уголовной деятельности организовали несколько "сходок" с участием представителей криминала.

Украинская полиция задержала криминальных авторитетов Умку (Сергей Олейник) и Лашу Свана (Лаша Джачвлиани). Согласно сообщению украинских правоохранителей, на которые ссылаются украинские СМИ, они установили все сферы деятельности и связи указанных лиц.

На собраниях они приняли решение о выделении финансовой помощи из так называемого "воровского общака" на "праздничные нужды" криминалитета и воров в законе, которые находятся в местах лишения свободы.

Основанием для задержания Умки и Лаши Свана с поличным стали собранные департаментом стратегических расследований и Главным следственным управлением Нацполиции материалы. Им сообщили о подозрении в организации и участии в преступном собрании.

В полиции указали, что расследование дела по распространению указанными "ворами в законе" своего преступного влияния уже завершено, а обвинительный акт направлен в суд. Прокуроры готовят ходатайство в суд по избранию задержанных мер.

Известно, что Умка был "коронован" в 2014 году, а Лаша Сван получил неформальный статус "вора в законе" еще в 1995 году. Они считались одними из влиятельных авторитетов в Украине и контролировали криминалитет сразу в нескольких областях – Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и части Западного региона.