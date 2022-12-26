Дети погибли из-за индийского сиропа

Служба госбезопасности Узбекистана возбудила уголовное дело по факту смерти 18 детей, которые приняли индийский препарат от ОРВИ. Также задержаны представители компании-импортера лекарства, сообщает пресс-служба узбекской СГБ.

Гибель 18 детей от препарата «Док-1 Макс» индийской компании Marion Biotech подтвердил узбекский Минздрав. Материалы медицинской экспертизы были переданы в правоохранительные органы. В ходе лабораторных исследований в лекарстве от ОРВИ было обнаружено токсичное вещество – этиленгликоль.

Этиленгликоль и диэтиленгликоль применяются в фармацевтике в микроскопических дозах. Основное их применение – это производство взрывчатых веществ, антифризов, жидкостей для мытья стекол и некоторых видов пластика.