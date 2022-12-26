Напряженность на сербско-косовской границе сохраняется

Ситуация в Косово накаляется, развивается «по очень и очень опасному сценарию», утверждает посол России в Белграде. По его словам, стоит ждать провокаций с косовской стороны.

Стягивание натовского контингента к границе с Сербией было ранее замечено сразу в нескольких районах на севере Косово.

Президент Сербии Александар Вучич ранее приказал привести армию в полную боевую готовность. Аналогичное решение приняли власти Косово, пишут сербские СМИ.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что причиной для такого решения является подготовка властей Косово к нападению на баррикады сербов на севере Косово.